محافظ بورسعيد يستقبل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث التعاون المشترك

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمكتبه بالديوان العام اليوم، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك.

نهضة في المجال الصناعي

وجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعاونه المثمر مع محافظة بورسعيد في عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصناعة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت نهضة غير مسبوقة في المجال الصناعي، وشهدت إقامة كيانات صناعية كبرى ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد وفتح أسواق مصرية في الدول الأوروبية ودعم السوق المحلي.

لجنة الصناعة

كما وجه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده المثمرة في قطاع الصناعة ببورسعيد، قائلا: «أتمنى أن تحظى جميع المحافظات مثل بورسعيد في مجال الصناعة وأن يكون لديهم منطقة صناعية بهذا الحجم الذي شاهدناه في بورسعيد، معربا عن فخره بعدد المصانع والبنية التحتية الصناعية ببورسعيد».

صناعات مختلفة ببورسعيد

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المجال الصناعي في مختلف الصناعات من ملابس جاهزة وزيوت وبطاطين وأحذية وجلود والعطور وحديد وإطارات وضفائر السيارات، حيث تمت إضافة مناطق صناعية جديدة في جنوب وشرق بورسعيد.

وجذبت هذه الصناعات أنظار المستثمرين خارج بورسعيد ليقبلوا عليها خاصة مع توافر عوامل الصناعة من أيدي عاملة مدربه ومستلزمات الإنتاج، وتسهيل الإجراءات المستثمرين من قبل الشباك الواحد بمحافظة بورسعيد.