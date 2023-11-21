عمال الغزل والنسيج من دمياط: السيسي أحيا الصناعة مرة أخرى 

نظمت النقابة العامة للغزل والنسيج مؤتمرا جماهيريا، اليوم بمحافظة دمياط لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وبعث الآلاف من عمال الغزل والنسيج رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنوا خلالها دعمهم الكامل للمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دعم الرئيس السيسي

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة وتأييده في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

وقال محمد حسن موافي رئيس اللجنة النقابية لشركة دمياط للغزل والنسيج: «رأينا جميعا رؤى العين الواضحة ما تم من إنجازات على كافة الأصعدة وما شهدتها مصرنا العزيزة من مشروعات قومية وتطور ملحوظ شامل على أرض الواقع، وحالة الاستقرار الأمني التي تعيشها البلاد ونخص بالذكر التطور الهائل في قطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية بأكملها التي عانت لعقود عديدة ولم يهتم أحدا بهذا القطاع إلا أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ليخرجهم من عنق الزجاجة ويستمع لمطالبهم ويهتم لأمورهم ليحيي مرة أخرى تلك الصناعة ويهتم بها».

نهضة اقتصادية شاملة

وأضاف موافي، أن الدولة المصرية ماضية في طريقها لإحداث نهضة اقتصادية شاملة بجميع ربوع الوطن، وعمال الغزل النسيج جميعا يتكاتفون ويتحدون لاختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال أحمد المرسي رئيس قطاع الجودة والإنتاج بشركة غزل دمياط، بالنيابة عن المهندس جلال الدين سليمان العضو المنتدب التنفيذي، إن عمار الغزل والنسيج بشكل عام وعمال شركة دمياط خاصة يؤيدون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ سنوات.

وأضاف المرسي، أن الدولة المصرية شهدت إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية منذ فترة تولي الرئيس السيسي حكم البلاد مقارنة بوضع البلاد قبل وبعد ثورة 30 يونيو 2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة.

ومن جانبه، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعامليين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، أن الرئيس السيسي منحاز للعمال بكل ما يملك ونحن معه بكل قوة لدعمه، ولن يبني مصر إلا عمالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن العمال هم كلمة السر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن ما شهدناه مع الرئيس السيسي من إنجازات يعادل إنجازات قرن كامل، و«عمال الغزل أول ناس هيروحوا لجان الانتخابات»، مؤكدا أن السيسي الوحيد الذي اهتم بتطوير قطاع الغزل والنسيج.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج: «نحن مع السيسى لبناء مصر الحديثة وتطهيرها من الإرهاب الغادر، ونحن مع الزعيم الوطني قائد ثورة 30 يونيو الذي خلصنا من الإرهاب»، مختتما: «البلد على الطريق الصحيح مع السيسي».

جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل من القطاعين العام والخاص في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.