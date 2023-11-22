وزير الصناعة يلتقي نظيره العماني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، حيث أكد الوزيران أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبحث إمكانية التعاون في مجالات التصنيع المشترك، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير سمير أن مصر توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية، حيث تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

ومن جهته، أكد الوزير العماني قيس بن محمد اليوسف قوة العلاقات بين مصر وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصرى العمانى ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة لمستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي ختام المباحثات، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والعماني لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

وعلى هامش المنتدى، كرّم مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتسلم التكريم بالإنابة عنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقد سلم التكريم السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.