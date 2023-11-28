المستشار محمود فوزي: الانتخابات الرئاسية مرحلة مفصلية تحدد مستقبل الدولة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنَّ الانتخابات الرئاسية مرحلة مفصلية يتحدد بها شكل الدولة ومستقبلها، وسط الظروف الراهنة التي لها خصوصيتها وأهيمتها.

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الوضع الإقليمي الحساس وتحدياته على حدودنا الجنوبية والغربية والشمالية الشرقية، ناهيك عن التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، قائلاً: «ومع ذلك تقف مصر ثابتة.. مشوفناش سلع ناقصة ولا البلد سابت حد في ظروفه الصعبة، والدولة كلها شعب وحكومة ومؤسسات تقف بجانب الفئات الأولى بالرعاية وتدعمها وواقفة كتف في كتف وهي دي قوتنا إزاي نقدر نقف كتف في كتف».

المستشار محمود فوزي: نقف خلف مستقبل البلد

وتابع المستشار محمود فوزي، «نستهدف في أول 3 أيام من شهر ديسمبر الوقوف جميعاً كتف في كتف سويا لنري العالم أجمع موقف مهيب لاصطفاف المصريين في كل السفارات وفي كل القنصليات وفي كل مكان، ليس خلف شخص بعينه إنما خلف مستقبل البلد، اللي كلهم حالفين يبنوه سوا، مشهد يليق بحجم الدولة المصرية ويليق بريادتها».

رئيس حملة السيسي: مصر أم الدنيا بأبنائها

وأضاف: «مصر أم الدنيا بفضل أبنائها وعلمهم وعملهم وخبراتهم في كل مكان في العالم، وندعو الجميع للمشاركة».