مؤتمر جماهيري لحث العاملين بـ«تعليم كفر الشيخ» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهدت مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم مؤتمر جماهيري لدعوة العاملين بالتربية والتعليم للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة كفر الشيخ، وبرعاية مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بقيادة وحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبتنظيم مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين بكفر الشيخ برئاسة الدكتور طارق عمارة، رئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية، وبحضور النائب المهندس محمد الصمودي، وهالة أبو السعد، عضوا مجلس النواب.

تنفيذ مؤتمر مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين

وشارك في تنفيذ المؤتمر مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين، سعد مليحة، عضو مجلس أمناء فوه، والدكتورة فريدة عبده، عضو مجلس أمناء مطوبس، وبحضور مديري الإدارات عبد الله الحسيني، مدير عام إدارة فوه التعليمية، والدكتور عادل حجاج، مدير عام إدارة مطوبس التعليمية.

دعوة العاملين بالتربية والتعليم للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

وأكد مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين بكفر الشيخ علي أهمية المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحّث الآخرين على المشاركة، ونشر هذه الثقافة داخل المدارس وبين أفراد المجتمع، مشيراً إلى تنفيذ العديد من المؤتمرات التالية قبل بداية الانتخابات الرئاسية 2024.