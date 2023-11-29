ختام الأسبوع الدعوي بمساجد الأوقاف بندوات عن «التعاون والمشاركة ووحدة الصف»

اختتمت فاعليات الأسبوع الدعوي تحت عنوان قيمة التعاون والمشاركة، وأكد فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح على أهمية التعاون والتعاضد من أجل البناء والتنمية ونصرة المظلوم ومساعدة الفقير وحماية الوطن.

التعاون ووحدة الصف

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، أن الأسبوع الدعوي استهدف التعاون والاعتصام ووحدة الصف والعمل بروح الفريق هي دعوة ربانية والسبب الرئيسي للنجاح قال تعالى :"وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَ ٰ⁠نِۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ"، وقال سبحانه :"وَٱعۡتَصِمُوا۟ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِیعࣰا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ۚ وَٱذۡكُرُوا۟ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَیۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَاۤءࣰ فَأَلَّفَ بَیۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦۤ إِخۡوَ ٰ⁠نࣰا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةࣲ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَ ٰ⁠لِكَ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَایَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ"، وحذر من التفرق واعتبره من التعاون على الإثم والعدوان مستشهداً بقولة تعالى :"إِنَّ ٱلَّذِینَ فَرَّقُوا۟ دِینَهُمۡ وَكَانُوا۟ شِیَعࣰا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِی شَیۡءٍۚ إِنَّمَاۤ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ یَفۡعَلُونَ"، ونبه أن لدينا استحقاق انتخابي دستوري ينبغي أن نظهر العالم فيه وحدة صفنا حيث يعد الخروج للتصويت رسالة للعالم بأثره للصديق والعدو أننا أمة حية قادرة على الدفاع عن أمنها القومي يقوم كل فرد فيها بمسؤلياته.

مساجد عقدت ندوات دينية في مدن مطروح

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أنه أقيمت فاعليات الأسبوع الدعوي بعدد أربع وأربعين ندوة شارك فيه عدد من الأئمة وقيادات المديرية والإدارات الفرعية ففي إدارة الحمام أقيمت فاعليات الأسبوع الدعوي بمساجد التوحيد عزبة صابر والعتيق بالحمام والهدي الإسلامي بالحمام والرحمن بالقرية 27، والحاج جويده بالحمام وفي إدارة العلمين أقيمت الفاعليات بمساجد الكبير والفردي والإيمان بسيدي عبد الرحمن وعبدالله الدشتي والمولى وبإدارة الضبعة أقيمت في مساجد الفتح والكبير والتوحيد بالضبعة أما في إدارة شرق مطروح فأقيمت الفاعليات بعشر مساجد بالسيدة خديجة والشيخ عطيوة و الواحد الأحد والغفران والصفا بحى الشروق والأفراد والسنترال والمتوكل على الله والمدينة المنورة أما بإدارة غرب فأقيمت الفاعليات بعشر مساجد وذلك بمسجد الدفراوي والمغاربة والبخاري والفاروق عمر وقباء وأولياء الرحمن وابو قديرة والسنوسية وعقبة بن نافع في إدارة النجيلة بمساجد الكبير والفتح وذلك بجانب أربع قوافل مدرسية وبإدارة براني أقيمت فاعليات الأسبوع الدعوي بمسجدي الكبير والصحابة وبإدارة السلوم أقيمت الفاعليات بمسجدي الكبير والعاشر من رمضان، وفي إدارة سيوة أقيمت الفاعليات بمساجد الكبير وسيدي رحيم والرمل وسيدي عبد السلام وتابة المعهد، وتوجه عدد 6 من أئمة الإدارة إلى طابور الصباح للتوعية الدينية بمدارس مدينة سيوة.