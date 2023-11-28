محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة، وعرض طلبات ومشكلات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور النائبين مجدي ملك، عضو مجلس النواب، ومعتز صفوت عضو مجلس الشيوخ.

قنوات للتواصل بين الجانبين التنفيذي والشعبي

خلال اللقاء أعرب محافظ المنيا عن ترحيبه بجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الشعب، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات بمثابة قنوات للتواصل المستمر بين الجانبين التنفيذي والشعبي، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة المقبلة وتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

تحسين الأداء في خدمات بعض المرافق

كما تم خلال اللقاء مناقشة طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق، والاستجابة العاجلة لبعض الطلبات ودراسة البعض الآخر لإيجاد الحلول العاجلة لها.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود التي تبذل من قبل الجهاز التنفيذي برئاسة محافظ المنيا، وحرصه الدائم للقاء النواب والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم.