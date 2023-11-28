«صحة سوهاج» تنظم اليوم العلمي للعلاج الطبيعي وتكرم المتميزين

نظمت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، بقيادة الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير الإدارة والدكتور إسلام عز الدين، والدكتور مينا إكرام، نائبي مدير الإدارة اليوم العلمي الثاني للإدارة والخاص بتأهيل مرضى الكلي.

بحضور الدكتور أحمد عبدالكريم، وكيل مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، والدكتور حسن محروس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي، والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، والدكتور محمد إسماعيل، ممثلا عن نقابة العلاج الطبيعي.

مؤتمر العلاج الطبيعي بسوهاج

وتناول مؤتمر العلاج الطبيعي بسوهاج كل ما هو جديد في مجال العلاج الطبيعي، وخاصة برامج تأهيل مرضي الكلي وأهمية العلاج الطبيعي لهم، كما تم خلال المؤتمر عرض عملي مفصل، وكذلك محاضرة هامة للدكتورة أماني محمد حسانين استشاري الكلى، ومحاضرة الدكتور مينا مجدي أخصائي العلاج الطبيعي.

دور التغذية العلاجية

وكذلك دور التغذية العلاجية الذي تطرق إلى أهم النظم الغذائية لمرضى الكلى.

وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم، مدى أهمية ممارسي العلاج الطبيعي في المنظومة الصحية، منوها إلى أن العلاج الطبيعي أصبح تخصصا مهما لجميع المرضى سواء مرضى العظام أو الكلى ومرضى سوء التغذية وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة، وأصبح من التخصصات الطبية الهامة والضرورية في المجال الطبي والتطور الدائم والمستمر لهذا التخصص.

تكريم المتميزين بصحة سوهاج

وفي السياق كرم وكيل وزارة الصحة عددا من رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات، وعددا من الحضور، وأهدى لهم دروع التميز والتفوق لجهودهم في خدمة المرضى.