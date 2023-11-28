مجلس جامعة سوهاج يعلن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم 199 لشهر نوفمبر لعام 2023، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة

وفي مستهل الجلسة، أعلن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعماني، دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة.

وأشاد «النعماني»، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، ورؤيته طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن القيادة السياسية المصرية، لعبت دوراً حكيماً، في إدارة الأزمة، و كانت أولى الدول تحركاً على المستوى الدولي والإقليمي لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال رئيس جامعة سوهاج انه خلال أعمال المجلس تمت الموافقة على بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في فبراير 2024، الموافقة علي إتاحة المجلات العلمية إلكترونيا بالموقع الإلكتروني للمجلة، في ضوء قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق، إلى جانب الموافقة على اقتراح مجلس كلية العلوم بخصوص عمل مبادرة طلابية بعنوان «باحثون ما قبل التخرج»، وتعميم المبادرة على كليات الجامعة.

وأضاف «النعماني»، أنه تمت الموافقة على اعتماد لائحة مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، و اعتماد لائحة النشر العلمي للمجلة المصرية للبحوث والدراسات الإسلامية الصادرة عن مركز دراسات وبحوث التراث بكلية الآداب، موضحاً انه تمت الموافقة علي ترشيح الدكتور نصار عبد الله الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة بكلية الآداب لجائزة النيل في الآداب لعام 2024 ، و ترشيح الدكتور مصطفي رجب الأستاذ المتفرغ بقسم أصول التربية بكلية التربية لجائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب لعام 2024.

وأشار النعماني الي إنه تم الموافقة ايضاً علي قيام قطاع خدمة المجتمع والبيئة بتنظيم الأسبوع البيئي السابع بعنوان" الاستثمار البيئي" تحت شعار " معاً لتنمية الاستثمار في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠م"، وذلك في الفترة من ٢١ الي ٢٥ أبريل ٢٠٢٤م

وجدير بالذكر انه علي هامش مجلس جامعة سوهاج كرم الدكتور حسان النعماني عمداء ووكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكليات العلوم -الطب البشري-التمريض -الألسن التجارة للفوز والمشاركة في مسابقة أفضل كلية لأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.