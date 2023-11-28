بروتوكول تعاون بين «جامعة سوهاج» ومديرية الصحة للقضاء على قوائم انتظار المرضى

وقع اليوم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج والدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بروتوكول تعاون مشترك حيث مثل الجامعة الدكتور حسان حمدي النعماني رئيس الجامعة، ومثل الدكتور أحمد حسن أبوهاشم مديرية الصحة والسكان بسوهاج، وبحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بسوهاج.

التعاون في مجالات الرعاية

ومن جانبه أشار رئيس جامعة سوهاج، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك بين كلية الطب وطب الأسنان، والصيدلة، كلية التمريض بجامعة سوهاج من ناحية ومديرية الصحة والسكان بالمحافظة من الناحية الأخرى.

توقيع البروتوكول مع جامعة سوهاج

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بتوقيع البروتوكول مع جامعة سوهاج، مؤكدا تأثيره الإيجابي والمباشر على القطاع الصحي بالمحافظة وخدمة أهالينا من المرضى، وهو الهدف الرئيسي والمنشود.

وأضاف أن البروتوكول يُساهم بشكل كبير في القضاء على قوائم انتظار المرضى التي تتبناها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار.

ولفت إلى أن بنود البروتوكول تضمنت قيام كليات الطب والأسنان والصيدلة والتمريض بتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير أساتذة هيئة التدريس بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية والاستشارات الطبية وإجراء العمليات ومناظرة الحالات التي تحتاج لذلك والمشاركة بالقوافل والتدريب الطبي والمؤتمرات العلمية التي من شأنها أن تإساهم في تعزيز وتبادل المعرفة والمعلومات ونقل الخبرات.

كليات التخصصات الطبية المختلفة

جدير بالذكر أن كليات التخصصات الطبية المختلفة بجامعة سوهاج تعد قلاع علمية في المجال الطبي.