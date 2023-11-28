محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لـ«الوطن» بضيوف ونجوم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمقام تحت شعار «المسرح من أجل الإنسانية»، متمنيا دوام النجاح للمهرجان كل دورة وعلى رأسهم المخرج النشيط مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان، الذي يحرص سنويا على إقامة فعاليات المهرجان والوقوف على نجاحه واستضافة كوكبة من نجوم المسرح من كل أنحاء العالم.

أهمية انعقاد المهرجانات بشرم الشيخ

وأشار فودة في بيان صحفي، إلى أهمية انعقاد المهرجانات على أرض مدينة السلام التي وضعت على خريطة السياحة العالمية، مما ينشط حركة السياحة بالإضافة إلى أهمية مهرجان المسرح الشبابي الذي يلقي النظر على أبنائنا الموهوبين، ويعيد أمجاد المسرح الذي طالما افتقد في فترات سابقة.

لقاء محافظ جنوب سيناء بضيوف المهرجان

الجدير بالذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استقبل الفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، مع كوكبة من نجوم المسرح من كل أنحاء العالم، وذلك بمكتبه بمدينة شرم الشيخ على هامش الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي ضم نجوم العالم من «أسبانيا ورومانيا وإيطاليا وكوسوفو والكويت وسلطنة عمان ومصر»، وكان على رأس الحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب، والمخرج خالد جلال، والدكتورة إنجي البستاوي، وقدم خلال اللقاء المخرج مازن الغرباوي الشكر والتقدير للمحافظ لدعمه ومساندته لإنجاح المهرجان ومنحه درع المهرجان تكريما له لدعمه المستمر للمهرجان واحتفاء بحصوله على درجة الدكتوراه.

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان تقام على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان والهيئة العربية للمسرح.