مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن عن موعد اختبارات الورش

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان، عن موعد اختبارات الورش الفنية التي من المقرر إقامتها خلال فعاليات الدورة الثامنة.

ستبدأ الاختبارات الخاصة بالورش يومي الخميس والجمعة (19 و20) أكتوبر الحالي، من الساعة الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء، في مسرح السلام.

علاء قوقة ومحسن منصور أعضاء لجنة الاختيار

وتضم لجنة الاختيار بالورش كلا من الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، والفنان القدير الدكتورة علاء قوقة، والفنان القدير محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث، والدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقدم هذا العام 5 ورش لكبار صانعي المسرح في العالم، والذي تقام فعالياته من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل، وتتكون الورش من ورشة «سكوت تروست» وهي مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلى، وهي تقدم للسنة الثانية علي التوالي بشكل طويل وذلك بناء على طلب الممثلين والفنانين المحترفين، بالإضافة للفنانين المحبين لدراسة تكنيك جديد وهو طريقة مايزنر في الأداء التمثيلي، وورشة الدكتور ديني دينيس وهي ورشة Gps خاصة بطريقة الأداء الجسدي للممثل، وورشة اخرى للفنان معز التقديري وهي خاصة بتشكل الاحساس الجسدي.

كما يقدم المهرجان (2) ماستر كلاس، الأول للفنانة والمخرجة زوهاد ضيفلاوي، وعنوانه (لغة الجسد في المسرح النسوي) ، والثاني يقدمه السينوغراف جين يونج يون عن (تصميم الاضاءة المسرحية) .

تفاصيل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الموسيقار نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.