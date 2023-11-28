محلل فلسطيني يشيد بدور مصر المهم في اتفاق الهدنة بغزة

أشاد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بدور مصر المهم للشعب الفلسطيني وخاصة في ملف الهدنة والتي بدأت يوم الجمعة الماضي.

وقف كامل للحرب

وقال الرقب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بفضل الجهود المصرية والقطرية استطاعوا تمديد الهدنة التي كان من المقرر انتهاؤها أمس لمدة يومين، ونتمنى من مصر أن تصل لاتفاق يوقف الحرب بشكل كامل.

التركيز على النساء والأطفال خلال الهدنة الحالية

وأضاف أنه خلال فترة الهدنة الحالية يكون التركيز أكثر على النساء والأطفال وبعد ذلك الرجال المدنيين وثم بعد ذلك سيكون الملف العسكري مما سيعطي فرصة أكثر للوصل إلى تهدئة الحرب حتى يتمكن من الوصول إلى مفاوضات لإنهاء هذه الحرب.

وأشار إلى أن الجهد المصري وخاصة على الصعيد الدولي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، لهم الفضل في هذه الهدنة، وحتى لاحقًا تتواصل مصر مع الاحتلال الإسرائيلي لإقناعهم بأيام التهدئة والوصل إلى اتفاق مبدئي بتقليل حجم هذه الحرب.