«زياد» من ذوي الهمم: مبسوط بتيسير عملية التصويت لأصحاب القدرات الخاصة

دفع اهتمام الدولة الكبير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بذوى الهمم خلال السنوات الماضية، وتخصيص يوم سنوى للاحتفال بهم، ومشاركته لهم فى هذا اليوم «زياد محمد» صاحب الـ22 عاماً، للإصرار على المشاركة فى التصويت خلال الانتخابات الرئاسية 2024؛ رغبة منه فى ممارسة حقه الدستورى والقانونى الذى كفلته له الدولة كمواطن من أصحاب القدرات الخاصة، ولإدراكه أن المشاركة واجب وطنى ينبغى لكل مصرى ومصرية القيام به بكل فخر.

طالب التكنولوجيا: «السيسى» مهتم بأحلامنا ودايماً واقف فى ضهرنا والمشاركة بتحسس الإنسان بكيانه وأنه هيعمل شىء مفيد لبلده

«حاسس بحماس كبير إنى هصوت فى الانتخابات لأول مرة.. المشاركة بتحسس الإنسان بكيانه وأنه هيعمل شىء مفيد لبلده»، بهذه الكلمات تحدث «زياد»، الطالب فى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة المنوفية لـ«الوطن»، مؤكداً أنه حريص خلال الفترة الحالية على تثقيف نفسه بالمعلومات حول الانتخابات والحقوق السياسية والمدنية للمواطن المصرى، وعبر عن سعادته بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة لتيسير التصويت لذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتابع: «أنا كشخص من ذوى الإعاقات الحركية فخور ببلدى أنها مهتمة بينا زينا زى أى شخص عادى».

وقال إن مصر تحتاج خلال الفترة القادمة إلى شخصية قيادية قوية، خاصة فى ضوء الأحداث فى فلسطين، مؤكداً أن المقومات الشخصية تتوفر فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يسعى منذ توليه الحكم فى 2013 إلى حماية حدود مصر وتخليص مصر من الإرهاب.

وأشار إلى موقف الرئيس القوى من القضية الفلسطينية من خلال رفضه تهجير أهل غزة إلى سيناء للحفاظ على حقوقهم فى أرضهم، واعتبار حدود مصر خطاً أحمر لا يمكن المساس به، وأضاف: «الرئيس طول عمره بيتعامل بحكمة وذكاء ودى من أهم الصفات اللى محتاجينها فى رئيسنا».

واعتبر «زياد» دمج ذوى الهمم فى قطاعات الدولة المختلفة، والسعى لتسهيل كافة المعوقات التى تواجههم، هو السبب الرئيس الذى دفعه لإعطاء صوته للسيسى، وواصل: «من أول ما مسك الحكم وهو بيدعمنا ومهتم بأحلامنا وفى ضهرنا.. علشان كده لازم نأكد له أن إحنا كمان فى ضهره»، وعبر فى نهاية حديثه عن امتنانه بالعديد من المبادرات التى استهدفت دعم وتمكين ذوى الهمم، ورفع التهميش الذى عانوه لسنوات عديدة، فضلاً عن حرص الرئيس على مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش».