صور المحتجزين بعد تسليم الدفعة الخامسة إلى الصليب الأحمر

حصلت جريدة الوطن على صور الأسرى بعد تسليم الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأفرجت الفصائل الفلسطينية، عن 12 محتجزا في قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وقد أعلن الصليب الأحمر، استكمال عملية إطلاق سراح 12 محتجزا في قطاع غزة.

وهناك جهود مصرية – قطرية متواصلة لحقن دماء الفلسطينيين ووقف آلة القتل الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وبتنسيق كامل بين البلدين وقيادتها، وبالتنسيق مع الأطراف الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، وبتشاور كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، أعُلن عن تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع إلى يومين إضافيين أمس الاثنين.