«أماني»: صوتي للرئيس السيسي لأنه أعاد الأمن إلى سيناء.. ومنح المرأة مكانتها

مشاعر مختلطة بين المسئولية والسعادة، طغت على العشرينية «أمانى حنفى»، بمجرد قرب ميعاد التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، لأنها ستحظى بفرصة التعبير عن رأيها بحرية فى الانتخابات لأول مرة؛ لذا قررت أن يكون للتصويت طقوس خاصة، من خلال التجمع مع العائلة والأصدقاء والذهاب سوياً للجنتهم الانتخابية، بالإضافة إلى حرصها على توعية نفسها بالمصطلحات الانتخابية الهامة.

«مبسوطة جداً إنى لأول مرة هصوت فى الانتخابات وأختار الشخص اللى جدير بتمثيل بلدى»، وفقاً لما روته «أمانى»، ابنة محافظة شمال سيناء لـ«الوطن»، موضحة أنها حرصت بعد تخرجها فى كلية التجارة، جامعة العريش، على المشاركة فى الأنشطة التطوعية والاجتماعية حتى أصبحت مسئولة مركز رفح بمؤسسة حياة كريمة محافظة شمال سيناء، ما جعلها تدرك حجم التطوير والتنمية الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية، ويستدعى من الجميع المشاركة فى العملية الانتخابية، لاستكمال رؤية «مصر 2030».

«أمانى» قررت ألا يقتصر دورها على التصويت فى الانتخابات، إذ حرصت على التطوع كمراقبة فى اللجان الانتخابية بمحافظتها شمال سيناء: «أول ما أعلنت مؤسسة حياة كريمة طلبها لمتطوعين فى مراقبة الانتخابات شاركت على طول لأنها أكيد تجربة مهمة هتضيفلى كتير»، مؤكدة أنها حرصت مع قرب الانتخابات على القراءة حول الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، حتى يمكنها فهم ومواكبة الأحداث السياسية فى الفترة المقبلة.

«من غير تردد صوتى للرئيس عبدالفتاح السيسى.. كفاية التنمية والتطوير اللى شوفناها فى محافظة سيناء»، حسب حديث «أمانى»، التى أشارت إلى العديد من مشروعات البنية التحتية والتنمية التى شهدتها المحافظة، فضلاً عن جهود الرئيس السيسى فى تخليص أهل سيناء من العناصر والبؤر الإرهابية، ما جعلتهم ينعمون بحياة آمنة ومستقرة.

خريجة التجارة: حاسة بالمسئولية وهشارك كمراقبة.. وحرصت مع اقترب الانتخابات على القراءة حول الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين

الاهتمام بالمرأة وإعطاؤها مكانتها وحقوقها فى كافة المجالات، خلال السنوات الماضية من الأسباب التى حمّست تصويت «أمانى» فى الانتخابات، والاحتفاء بكونها أول مرة تعبر عن رأيها فى الحياة السياسية، واعتبرته كذلك سبباً قوياً لانتخاب الرئيس السيسى الذى أعلن انحيازه للمرأة المصرية وتقديره لدورها فى أكثر من مناسبة، والذى تترجم على أرض الواقع من خلال ارتفاع تمثيلها فى المناصب القيادية والعليا، فضلاً عن تدشينه للعديد من المبادرات والمشروعات التى استهدفت تمكين المرأة، حسب تعبيرها.