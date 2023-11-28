ضربة جديدة للأهلي بعد مواجهة سموحة.. إصابة نجم الفريق | عاجل

تعرض النادي الأهلي، بقيادة مديره الفني السويسري، لضربة قوية جديدة، بعد تعادل المارد الأحمر، اليوم الثلاثاء، مع ضيفه سموحة سلبيًا، لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري NILE.

وكشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي عن تعرض الجناح المغربي رضا سليم لإصابة جديدة خلال فترة تأهيله.

العضلة الأمامية وراء إصابة رضا سليم الجديدة

وأوضح المصدر نفسه، أن اللاعب رضا سليم تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال تأهيله من الإصابة في الكتف، مما يرجح تأخر توقيت عودته إلى المشاركة بشكل أساسي.

وكان أشرف محرم، الطبيب المعالج لرضا سليم، أكد في تصريحات سابقة لقناة «أون تايم سبورتس»، أن اللاعب لن يقدر على خوض مباريات حاليا؛ نظرًا لعدم التئام الكسر في عظمة الترقوة الذي يعاني منه اللاعب، بالإضافة لاحتمالية سقوطه على كتفه، ما يؤدي إلى تجدد الإصابة.