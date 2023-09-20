هدف رضا سليم الأول مع الأهلي يغضب جماهير الجيش الملكي (فيديو)

في هدوء ودون ضجيج، جاء إعلان نادي الأهلي عن التعاقد مع رضا سليم لاعب الجيش الملكي، إلى صفوف القلعة الحمراء، في صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي، بحثا عن مواصلة التربع على عرش القارة الأفريقية، والوقوف على منصات التتويج المحلية.

غضب في الجيش الملكي من رحيل رضا سليم بعد تألقه مع الأهلي

ورغم الهدوء الذي صاحب الصفقة في مصر، كان نادي الجيش الملكي المغربي في حال اشتعال، بسبب غضب جماهير الفريق من موافقة الإدارة على التخلي عن خدمات نجمها الأول في الميركاتو الصيفي المنقضي.

كيف فجر رضا سليم أزمة في المغرب بعد تألقه مع الأهلي

يبدو أن الأزمة انفجرت مجددا، بعد تألق رضا سليم في أول مباراتين بقميص نادي القرن الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، التي خسرها الفريق بهدفٍ نظيف والمصري البورسعيدي في افتتاح الدوري المصري الممتاز، التي حقق خلالها الفوز برباعية نظيفة.

دون رضا سليم اسمه ضمن مسجلي أهداف الأهلي في التاريخ، بتسجيل أول أهدافه بقميص المارد الأحمر، في مرمى الفريق البورسعيدي، لتنفجر لتضع إدارة الجيش الملكي في مرمى النيران مع جماهير النادي.

وتحت عنوان «تألق رضا سليم في الأهلي يغضب جمهور الجيش الملكي» ألقى موقع «le360 sport» المغربي الضوء على أزمة كبرى شهدتها جدران النادي المغربي في الساعات الماضية.

وأكد التقرير أن مجموعة من جماهير الفريق المغربي، أعربت عن غضبها من المسؤولين الذين منحوا الضوء الأخضر لرحيل لاعب مميز مثل رضا سليم في الميركاتو الماضي، في ظل عدم التعاقد مع بديل بنفس قيمة ومستوى الأخير.

واحتفت جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، بصفقة رضا سليم، الذي استطاع تقديم أوراق اعتماده في أول مباراتين مع الفريق، وسجل فيهما حضورا في التشكيل الأساسي للسويسري مارسيل كولر.