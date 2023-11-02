بعد إصابة نجم الأهلي.. تعرف على كسر الترقوة وخطورته

لن تجد عدوًا للاعبي كرة القدم أكبر من الإصابات، التي تعد شبح الملاعب الأول، ولسوء الحظ طارد الوافد الجديد رضا سليم، الذي سقط في فخ الإصابة، بعد بضع مباريات خاضها بقميص المارد الأحمر، ليغيب فترة طويلة إثر خضوعه لعملية جراحية.

ما هو كسر الترقوة وخطورته؟

«كسر مضاعف في عظمة الترقوة».. هكذا تلقى رضا سليم التشخيص المبدئي للأشعة التي خضع لها، إثر سقوطه على أرضية ملعب «ستاد القاهرة» مصابًا، في الدقيقة 74 من عمر لقاء الأهلي وصن داونز، في نصف نهائي الدوري الأفريقي، ليشارك أحمد عبدالقادر بديلًا له، بعد نقله إلى المستشفى للخضوع إلى العلاج الطبي اللازم لحالته.

أسباب ومدة الغياب بعد الإصابة بكسر الترقوة

ما هو كسر الترقوة ومدة غيابه؟.. لم تكن إصابة رضا سليم سهلة، إذ يعاني المغربي نجم الأهلي من إصابة ثلاثية في تلك العظمة، بحسب الأشعة التي أكدت كسر 3 أجزاء من عظمة الترقوة ما يحتاج إلى تدخل جراحي من أجل تثبيتها، بحسب موقع «hopkinsmedicine» الطبي.

كسور عظمة الترقوة تعد شائعة جدًا، خاصة بين الرياضيين، إذ تمثل الكسور ما يُقارب 5% من الكسور التي يصاب بها البالغين، وتحدث نتيجة السقوط على الكتف أو الذراع الممدودة، وهناك أشكال مختلفة لكسر الترقوة في العظمة ذاتها، إذ يمكن أن تنقسم إلى أجزاء عدة، أو تتحرك من مكانها بشكل شبه كامل، وفي بعض الحالات قد يحدث بها بعض التشققات فقط.

بعض الكسور التي تصيب عظمة الترقوة تحتاج إلى تدخل جراحي لإعادة تنظيمها، وفي أحيان أخرى تحتاج إلى ارتداء حمالة فقط تمنع الذراع والكتف من الحركة من أجل التئام العظمة مرة أخرى، وتحتاج إلى فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع للتعافي.

هناك بعض العوامل تزيد من خطر الإصابة بكسر في الترقوة، خاصة بين الرياضيين، لعل أبرزها تناول الكحول بشكل كبير، ما بدوره قد يزيد من حساسية العظام للكسور، إلى جانب التدخين بسبب تأثيره على الهرمونات داخل جسم الإنسان، أو المعاناة من مرض السكري.