«الدولي للصحفيين»: نستنكر بقوة حذف حلقة برنامج «في المساء مع قصواء» من «فيسبوك»

استنكر الكاتب الصحفي ناصر أبوبكر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، بشدة، حذف شركة «ميتا» للبث المباشر لحلقة أول أمس من برنامج «في المساء مع قصواء» من على منصة فيسبوك، قائلا إن ذلك بمثابة تقييد لحرية التعبير والإعلام.

الاتحاد الدولي سيكون له موقف رسمي

وأضاف «أبوبكر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاتحاد الدولي سيكون له موقف رسمي لكل هذه القضايا ويجب الآن على وسائل الإعلام في الوطن العربي أن تتداعى لوقف هذه الحملة الممنهجة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبدى تمنيه من الأمين العام للجامعة العربية أن يدعو لاجتماع عاجل لوزراء الإعلام العرب والاتصالات والاتحاد العام للصحفيين العرب لمناقشة ما يتعرض له المحتوى العربي خاصة الفلسطيني من تقييد لحريته من وسائل التواصل الاجتماعي.

يجب وضع خطوات رسمية

وتابع: «يجب وضع خطوات رسمية، فهم يعملون في أراضينا ومع شعوبنا، ومن ثم هذا انتهاك لخصوصيتنا ولأراضينا وحرية التعبير في أراضينا ويجنون أموالاً هائلة».