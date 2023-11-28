محلل سياسي: الإعلام الغربي «اتكشف» في قضية فلسطين

قال ماك شرقاوي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن بحث الشعب الأمريكي عن حقيقة ما يحدث في قطاع غزة هو بداية حلحلة القضية الفلسطينية، بعد أن ظل لسنوات الإعلام الصهيوني ومجموعات الضغط بالولايات المتحدة يسيطرون على الاقتصاد والإعلام، فلا يعلم الشعب الأمريكي ما يحدث من حولهم إلا وفقا لروايتهم.

مجموعات الضغط بالولايات المتحدة الأمريكية يؤثرون على صناع القرار

وأضاف «شرقاوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن مجموعات الضغط بالولايات المتحدة الأمريكية يؤثرون على صناع القرار كونهم يدفعون أموالا للمرشحين من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي والمستقلين أيضا، مشيرا إلى أن مجموعات الضغط بالولايات المتحدة متواجدة منذ خمسينيات القرن الماضي.

الرئيس الأمريكي الفائز بانتخابات الرئاسة لابد من أن يكون ولاءه لإسرائيل

وأوضح المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الرئيس الذي لا يبدي ولاءه لإسرائيل ويقدم لها وللصهيونية العالمية فروض الولاء والطاعة لا ينجح بالانتخابات الأمريكية، لافتا إلى أنهم لازالوا يسيطرون على وسائل الإعلام لكن فضح أمرهم على حد وصفه.