قصواء الخلالي: تطورات القضية الفلسطينية تسير بشكل أفضل بعد تنفيذ الهدنة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الأمور تتطور بشكل أفضل فيما يخص القضية الفلسطينية، ومنذ الأربعاء الماضي وحتى اليوم؛ شهدت الأمور تطورات كثيرة، وجرى تنفيذ الهدنة وملف تبادل الأسرى والمحتجزين.

العالم يوجه الشكر لمصر والرئيس السيسي

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن العالم وجه الشكر لمصر على دورها في ما حدث، كما وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن هناك حالة مستمرة من عدم الثقة بالاحتلال الإسرائيلي، لكن على الأرض هناك ثوابت تحسن، ففكرة وقف ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني هي العنوان الأهم والأبرز في القضية الفلسطينية الآن.

الإفراج عن الأسرى

وأوضحت أن الوصول للحظة عدم وجود نزيف للدماء مستمر بالشكل الذي كان مستمراً بها، والوصول للحظة الإفراج عن الأسرى، تعد لحظات تحقق نتمسك بها أو نرى بها بصيصا من الأمل.