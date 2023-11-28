محافظ مطروح: التوسع في تقديم خدمات الاتصالات إلى المناطق الأكثر احتياجا

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية دور الاتصالات في مواكبة التطور التكنولوجي، وتوفير مزيد من الخدمات مع ما يقدمه قطاع الاتصالات من خدمات خاصة مواكبة جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

تغطية الاتصالات للمناطق الأكثر كثافة

والتقى محافظ مطروح، اليوم، مع المهندس مايكل نجيب مدير منطقة تليفونات مطروح بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح الجديد، مقدماً له التهنئة لتوليه مهام عمله الجديد بالمحافظة، وأكد المحافظ أهمية دور الاتصالات بالمحافظة مع اتساع مساحتها الجغرافية والعمل على تقديم مزيد من خدمات الاتصالات لتغطية المناطق الأكثر كثافة وتحقيق ما يتطلبه من جدوى اقتصادية، وضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية خاصة في مجال إعادة الشيء لأصله.

التوسع في المناطق الأكثر احتياجا

وأوضح مدير منطقة تليفونات مطروح، أنه سيتم دراسة الملفات لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح والمناطق الأكثر كثافة مع إدراك الحاجة الملحة خدمات اتصالات متميزة في الوقت الحالي وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وجهود وزارة الاتصالات في تطوير الخدمات بمطروح خلال الفترة الماضية، والتنسيق مع الوزارة بشأن الحاجة للتوسع في أعمال منطقة تليفونات للوصول إلى أكثر المناطق احتياجا خلال الفترة القادمة، بما يُحقق المستهدف ويلبي من خلال فريق العمل احتياجات مزيد من أهالي مطروح.