رئيس حملة السيسي: التزمنا بالجدول الزمني الموضوع من الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة التزمت بالجدول الزمني الموضوع من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو جدول موضوع طبقا للقانون، توقيتات محددة، مواعيد معينة لبدء الدعاية الانتخابية، وعملنا على الفئات المجتمعية المختلفة، وركزنا على المصريين في الخارج والهيئات والمؤسسات في الداخل ونأمل من الله التوفيق.

«فوزي»: الحملة لها بعض المبادئ

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الحملة لها بعض المبادئ والثوابت التي وجه بها المرشح، ومنها أن تكون غير نمطية وجامعة لكل المصريين وتتحلى بالأخلاق والاتصال الفعال مع جميع الأطراف.

مبادئ عامة بسيطة لكن تنفيذها اتخذ صورا كثيرة

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنَّ هذه مبادئ عامة بسيطة لكن تنفيذها اتخذ صورا كثيرة، فنحن نستهدف كل المصريين، نركز على الشباب والمرأة، وبابنا مفتوح لكل الناس، واستقبلنا الكثيرين، وبدأنا بالجهات التي أعلنت حبها وتأييدها لمرشحنا، فدعوناهم لنشركهم ولنرتب معهم ما سيتم في المرحلة المقبلة.