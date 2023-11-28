المستشار محمود فوزي يشكر الهيئة الوطنية على جهودها في الاستعداد للانتخابات الرئاسية بالخارج

وجّه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لما تقوم به من جهد استعدادا للعملية الانتخابية خارج مصر، والتي ستجري في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة وصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد المقرات.

وأضاف «فوزي»، خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة، وتعرضه قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يوجه الشكر للهيئة أيضا على عقد لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل ورؤساء اللجان الفرعية في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وأوضح أن استعرض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد والرد على كل الاستفسارات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن الاستعدادات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.