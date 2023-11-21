اختتام الدورة التدريبية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات

اختتمت اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة، للمجموعة الثانية من أعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين، والتي عقدت بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك.

وتهدف الدورة التدريبية، إلى تعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها، تحت رعاية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة.

الجدير بالذكر، أن هذه الدورة التدريبية مكونة من أربعة أيام كانت بدايتها السبت الماضي للمجموعة الأولى، وستنعقد لمجموعتين أخريين يومي الخميس والسبت القادمين.

وحضر من الهيئة الوطنية للانتخابات، كلا من: المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

والمستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.والمستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة.

وحضر من جانب هيئة قضايا الدولة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب .والمستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة.