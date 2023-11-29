سعر السكر اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق والمحلات

دفعت أجهزة الدولة بكميات كبيرة من السكر في الأسواق والسلاسل التجارية المتعاونة مع وزارة التموين، وسجل سعر السكر اليوم الأربعاء29-11-2023 بنحو 27 جنيهًا للمستهلك وهو السعر المعلن من قبل الحكومة وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر السكر 27 جنيهًا للكيلو

ووفق حديث وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، عن سعر السكر قال في بيان صادر أمس عن الوزارة أنه طرح كميات كبيرة من السكر في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهاً للكيلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة بالتعاون مع أجهزة الدولة ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وضمت 11 سلعة غذائية استراتيجية لا يستغنى عنها البيت بشكل رسمي.

مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

وشرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أن أجهزة الدولة سارعت في التعامل مع سكر السكر اليوم الأربعاء29-11-2023 إذ وفرت كميات كبيرة في السلاسل التجارية ما حفظ على ثبات السكر وفق مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار نحو 27 جنيها للكيلو وسمحت للمواطنين بالحصول على الاحتياجات المطلوبة بقدر طبيعي أي 2 كيلو سكر يوميًا للأسرة الواحدة لمنع الاحتكار من قبل المواطنين أو تجار التجزئة الذين يحاولون استغلال زيادة الطلب على السلعة من أجل تحقيق مكاسب كبيرة وبيعها خارج الأسعار المقررة.

السلع المخفضة في مبادرة الحكومة

تنشر الوطن أسعار السلع الغذائية ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار وهي كالتالي.

- السكر

- العدس

-الفول

- البصل

- الجبن

- البيض

منتجات الألبان

- الدواجن ومشتقاتها