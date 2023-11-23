قرار جديد من «التموين» بشأن سعر كيلو السكر.. الصرف بعد أسبوع

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يتم تثبيت سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية، في الحصة التموينية الجديدة التي سيبدأ صرفها بعد 8 أيام، وفقا لما قاله مصادر لـ«الوطن».

سعر كيلو السكر في التموين

وقالت المصادر إنه وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن سعر كيلو السكر في التموين سيكون ثابتًا عند 12.60 جنيها، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي ثبات أسعار السلع التموينية عن شهر ديسمبر المقبل، ليتم صرف السلع والمقررات التموينية لأصحاب التموينية بنفس أسعار السلع خلال الأشهر الماضية.

وتضم قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر المقبل على عدد 31 سلعة تموينية، وأسعارها كالتالي:

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه

2- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

3- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

4- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

5- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

6- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- كيس شاي ناعم 40 جراما نحو 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

13- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

15- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.