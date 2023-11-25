انخفاض سعر كيلو السكر في الأسواق.. «اعرف وصل لكام»

شهد سعر كيلو السكر في الأسواق، اليوم السبت 25-11-2023، انخفاضا بنحو 3.75 جنيه للكيلو الواحد، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

كيلو السكر يباع بسعر 43 جنيها

وأشارت البوابة الرسمية للأسعار التابعة للمجلس، إلى أن سعر كيلو السكر يباع حاليا في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 23.75 جنيه للكيلو و43.64، غير أن سعر متوسط الكيلو جرام منه يباع في الأسواق بسعر يصل لـ39 جنيه للكيلو الواحد.

انخفاض سعر الفول الصحيح المعبأ

ذلك ونشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية انخفاض أسعار الفول الصحيح المعبأ بواقع 2 جنيه للكيلو الواحد، حتى بات يباع حاليا في الأسواق بسعر بلغ الـ37 جنيها للكيلو الواحد، بمتوسط انخفاض بلغ الـ5.16%، كما انخفض كذلك سعر كيلو الأرز المعبأ بواقع 1.89 جنيه للكيلو، حتى بات يباع بسعره الأدنى بمبلغ 28 جنيها، أما وعن سعره الأقصى فبلغ 34 جنيها للكيلو، غير أن متوسط السعر بلغ الـ37 جنيها للكيلو.