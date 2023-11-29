توزيع السكر في سوهاج بـ27 جنيها.. وتوفير منافذ بجميع المراكز

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، استمرار توزيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام في شتى أنحاء محافظة سوهاج.

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريح لـ«الوطن» أنه تم تنظيم مبادرة تخفيض الأسعار في جميع مراكز المحافظة، ومنها مدينة جرجا، حيث قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة بالتعاون مع إدارة تموين جرجا بتوزيع كميات من السكر بسعر 27 جنيه للكيلوجرام.

توفير منافذ للرجال وأخرى للرجال

وأشار وكيل تموين سوهاج، أنه تم التوزيع في كل من مركز دار السلام والمنشأة والمراغة وطهطا، وساقلتة، وتم توفير منافذ للاستلام، حيث تم تخصيص منفذ للرجال ومنفذ آخر للسيدات في قاعة مجلس المدينة، وذلك لاستلام بون بكمية 2 كيلوجرام من السكر لكل فرد بسعر 27 جنيه للكيلوغرام، وذلك في المنفذ التابع للجمعية التعاونية الاستهلاكية التابعة لمجلس مدينة جرجا، وستستمر عملية التوزيع حتى نفاذ الكمية.

حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهايبرات

كما تم أيضًا توزيع كميات من السكر بسعر 27 جنيها للكيلوجرام في قرية بني عيش بتنسيق مع إدارة تموين جرجا، وسيستمر التوزيع بشكل مستمر في مدينة جرجا والقرى التابعة للمركز والمدينة.

وأضاف «إبراهيم»، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهيبرات والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير محاضر تموينيا خلال اليوم.