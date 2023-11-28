وزير العمل: القطاع الخاص قاطرة التنمية.. وكلنا في منظومة واحدة للتدريب

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن الشراكة، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تحمل العديد من الرسائل، منها أننا سنعمل معاً للاستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء تحت عنوان «أفق جديد لضمان جودة التعليم والتدريب الفني» واحتفالية إطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني

أضاف شحاتة أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية ،وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مثمنا هذا التعاون الذي يؤكد أيضا إن الجميع يتحرك داخل منظومة عمل واحدة ،تكتمل بها خطة "التدريب والتعليم من أجل التشغيل.

شراكات تتطابق مع جهود الدولة المصرية

أوضح وزير العمل أن تلك الشراكات تتطابق مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات، وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، لافتا إلى أن هذا الحدث يأتي في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، كهدف رئيسي من أهداف «الجمهورية الجديدة»، بتوجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الحكومة.

تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية

وأضاف الوزير حسن شحاتة أن هذه الشراكة والآفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبحضور اتحاد الصناعات المصرية خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج،وتأكيد على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها سوق العمل.