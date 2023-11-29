«إلحق قبل نهاية العام».. طرق توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بأسعار 2023

فرصة كبيرة أمام المواطنين الذين لم يسعفهم الوقت لتركيب الغاز الطبيعي في المنازل، للحصول على هذه الخدمة الحكومية المدعمة بأسعار مخفضة وبأسعار عام 2023، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

«الوطن» تستعرض تقرير الموقع الرسمي لشركة «غاز مصر» عن تفاصيل طرق توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل وقيمة التكلفة وسعر التركيب الإجمالي في عام 2023، وذلك تيسيرا على المواطنين الباحثين عن طرق وكيفية توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم، وفي إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي، للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية.

تركيب الغاز الطبيعي في المنازل بأسعار مدعمة

وأكد الموقع الرسمي، في نشرته أن توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل 2023 بأسعار مدعمة ، والتكلفة وسعر التركيب، تتضمن الخطوات التالية:

1- أسعار تركيب الغاز الطبيعي عند تقديم طلب للدعم هي 3 آلاف جنيه.

2- في حالة تقديم بعض الأوراق والمستندات يصل سعر طلب تركيب الغاز الطبيعي في هذه الحالة إلى 2160 جنيها.

3- إذا لم يقدم صاحب الطلب أي أوراق أو مستندات عند طلب تركيب الغاز الطبيعي تكون أسعار التركيب 4 آلاف جنيه.

706 جنيهات قيمة الدفعة الأولى عند التعاقد على توصيل الغاز

4- يقوم المتقدم بطلب تركيب الغاز بالتقسيط، ويدفع الدفعة الأولى 706 جنيهات.

5- إذا اختار طالب توصيل الغاز نظام التقسيط، حيث يمكن التقسيط على 12 شهرا، ودفع 153 جنيها شهريا تضاف على قيمة فاتورة استهلاك الغاز.

6-في حالة التقسيط على عامين، يدفع العميل 85 جنيها شهريا، وتضاف كذلك على فاتورة الاستهلاك.

7- أما في حالة نظام التقسيط على 4 سنوات، تكون قيمة القسط هي 50 جنيها شهريا، وتضاف كذلك على فاتورة الاستهلاك.

8- إذا كان نظام التقسيط على 7 سنوات، هنا تكون قيمة القسط 35 جنيها شهريا تضاف على فاتورة الاستهلاك.