المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتجارية

أعلنت شركة «بتروتريد» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، كل التفاصيل الخاصة بتركيب عدادات الغاز المنزلي والمنشآت الصناعية والتجارية، بالنسبة لراغبين من المواطنينن، إضافة إلى جميع المستندات المطلوبة ونظام التقسيط الخاصة، والتي تبدأ من عام وحتى 7 أعوام.

وأكدت شركة «بتروتريد»، أن القسط الشهري للعدادات الغاز، يدرج على قيمة الفاتورة الشهرية للوحدة السكانية أو المنشآة الصناعية أو التجارية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في التعاقد مع العملاء، حيث تتيح الشركة للعملاء اختيار نظام التقسيط المناسب لهم.

المستندات المطلوبة لتقديم على الغاز للوحدات السكنية

- صورة عقد إيجار الشقة أو عقد الملكية لها.

- إيصال كهرباء حديث باسم صاحب الشقة.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر.

- التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بمقر شركة الغاز.

- عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء.

- سداد رسوم تأمين العداد، وتأمين استهلاك.

المستندات المطلوبة لتقديم على الغاز للمنشأت التجارية والصناعية

- صورة عقد الإيجار أو إثبات الملكية والاطلاع على الأصل.

- إيصال كهرباء حديث.

- صورة بطاقة تحقيق شخصية أو جواز السفر.

- إيصال يثبت سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبة.

- صورة من رخصة مزاولة النشاط.

- إيصال سداد تأمين العداد وفقا لسعته.

- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.

أسعار تركيب الغاز الطبيعي بنظام التقسيط

- دفع مبلغ 706 جنيهات بعد تقديم طلب تركيب الغاز على أقساط.

- التقسيط لمدة 12 شهرًا حيث يتم دفع 153 جنيهًا شهريا.

- التقسيط لمدة 24 شهر، بقيمة 85 جنيهًا شهريا.

- التقسيط لمدة 4 سنوات، وبقيمة شهريا 50 جنيهًا.

- التقسيط على نظام 7 سنوات بقيمة 35 جنيهًا شهريا.