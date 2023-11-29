وكيل «الصحفيين» بعد حذف بث «في المساء مع قصواء»: «فيسبوك» منحاز بشكل أعمى لإسرائيل

عبَّر الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عن تضامنه ودعمه بعد حذف شركة «ميتا» البث المباشر لبرنامج «في المساء مع قصواء» أول أمس، قائلاً: «ما حدث هو انتهاك واضح من شركة ميتا ومنصة فيسبوك المنحازة بشكل أعمى لإسرائيل والعدو الإسرائيلي».

«عبدالحفيظ»: ندين الانحياز الأعمى إلى إسرائيل وجيش الاحتلال

وأضاف «عبدالحفيظ»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه الحالة من الانحياز الأعمى إلى إسرائيل وجيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية ممتد منذ سنوات مع كل جولة في المعركة من معارك الصراع العربي الإسرائيلي.

فيسبوك تسمح بنشر تغريدات تحض على كراهية الفلسطينيين

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسمح فيه فيسبوك بنشر تغريدات تحض على كراهية الفلسطينيين بل قتل الشعب الفلسطيني وإبادته والتباهي بصور وفيديوهات لهذا القتل، تمنع أي حالة من حالات الانحياز للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفقا لمنظمات دولية خلال السنوات الأربع الماضية رصدت هذا الانحياز بشكل فج.