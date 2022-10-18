خبير تكنولوجيا معلومات يتوقع اختفاء منصة «فيسبوك» في 2027

توقع أحمد السخاوي، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، اختفاء منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «فيس بوك» في عام 2027 لظهور أشياء جديدة أحدث، موضحًا أن الميتافيرس يعني انتقال الناس من الواقع لعالم افتراضي يتمثل فيه الشخص بهيكل أو أيقونة معينة، ويشارك من حوله في بعض الأنشطة مثل اللعب والتعلم وحضور الندوات وغيره، فالميتافيرس تتيح تصوير جميع الأماكن الموجودة بمدينة أو محافظة معينة، ويتم عمل عالم افتراضي على الصور التي تم التقاطها.

إدارة المخاطر في شركة «فيس بوك» تتنبأ باتجاه الشركة نحو الهاوية

وأضاف «السخاوي»، خلال حواره على شاشة «extra news»، أن البعض بدأ يستأجر أراضي على الميتافيرس ليتم بناؤها فيما بعد، ويتم التقديم على أماكن معينة وحجزها ومن الممكن دفع ثمنها من خلال الميتافيرس، إذ إن إدارة المخاطر في شركة «فيس بوك» تتنبأ باتجاه الشركة نحو الهاوية وخسارة مبالغ كبيرة، وذلك حدث قبل تحول الشركة لشركة ميتا، منوهًا بأن مارك خسر نحو 70 مليار دولار من ثروته نتيجة أعطال فيس بوك، واتجه لعمل بروبجندا من خلال الميتافيرس.

بعض الألعاب هذه الفترة تحتوي على أفكار «سخيفة»

وعن الألعاب الإلكترونية، أوضح خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات أن بعض الألعاب هذه الفترة تحتوي على أفكار «سخيفة» وعلى رأسها القتل والنصب والاختراق، لكي يكسب اللاعب بعض النقاط في اللعبة، وجميع هذه الأفكار مسمومة، مشددًا على ضرورة أن يقوم الآباء بمصاحبة الأبناء، لأن هذه الطريقة ستساهم في منع الأبناء من التعرض لهذه الأفكار من خلال عرض ما يتم داخل اللعبة على الوالدين مسبقًا، فسيكون لهما خطوة استباقية في معرفة ما يتعرض له أبناؤهم ويتصرفون تجاه الأمر بالشكل الصحيح، حيث وجد في السابق بعض الألعاب التي تمثل خطورة على حياة من يلعبها، ويأتي على رأسها الحوت الأزرق.