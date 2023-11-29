نائب رئيس جامعة قناة السويس: نقدم 60% من الخدمات الصحية في المحافظة

قال الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة قناة السويس، إن المستشفيات الجامعية في محافظة الإسماعيلية تتحمل 60% من عبء الخدمات الصحية بالمحافظة وتحاول تقديمها على أعلى مستوى بوجود نخبة من أفضل الاستشاريين والأطباء في المحافظة.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعم المستشفيات الجامعية في عهد القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي يساعد في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطن خاصة.

وتابع نائب رئيس الجامعة: «حلم التطوير الذي راود كل طبيب على مدار عقود أصبح حقيقة على أرض الواقع ونجني ثماره، في الفترة الحالية، وخطة التطوير لها مراحل ونحن نسير وفق الجدول الزمني وبكل نجاح وإصرار».

حسن: نستهدف وجود مستشفيات تخصصي في كل المجالات

وأشار إلى أن جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور تستهدف الوصول الي إنشاء مستشفيات تخصصية تخدم كافة التخصصات لتقديم خدمات صحية أفضل، لافتا إلى أن عمليات التطوير تعد أحد أهم أولويات رئيس الجامعة في الفترة الحالية.

وأكد أن هناك جهودا مبذولة من الدكتور ناصر مندور ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والذي وفر قطعة أرض كبيرة لمشروع عملاق يستهدف إقامة عدة مستشفيات تخصصية زادت مساحتها عن 30 الف متر مربع بهدف خدمة أهالي الإسماعيلية.