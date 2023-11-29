«الشباب والرياضة» بالوادي الجديد تنظم عدة ندوات للحث على المشاركة في الانتخابات

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة عن المشاركة في العملية الانتخابية بمقر مركز شباب عبد القادر بقطاع الداخلة، تحت عنوان (صوتك أمانة) عن الانتخابات الرئاسية بمركز شباب عبد القادر.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

التثقيف السياسي للشباب بأهمية دوره في العملية الانتخابية

وقال بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المشاركة الانتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، ويعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة وذلك بمشاركة 25 مشاركا.