وكيل «الشباب والرياضة» بأسيوط: توفير سبل الراحة في مقار التصويت بالانتخابات الرئاسية

وجه عادل فؤاد، وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، بتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم مراكز الشباب المخصصة للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

جاهزية المقار الانتخابية

وقال وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إنه تفقد المراكز التي بها مقرات انتخابات لمتابعة تجهيزات المقرات الانتخابية داخل مراكز الشباب حيث تفقد المقر الانتخابي بمركز شباب البداري ومركز النواميس ومركز شباب طعمة التابع لإدارة البداري للتأكد من تجهيز وإعداد المقر للانتخابات، والاطمئنان على مدى جاهزيته، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تجهيز مراكز الشباب

وشدد عادل فؤاد خلال الجولة التفقدية على الحرص على النظافة العامة داخل وخارج اللجان ومتابعة المبنى الإداري ودورات المياه للتأكد من مدى كفاءتها، مشيرا أن ذلك يأتى وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة متابعة المقرات الانتخابية داخل مراكز الشباب والوقوف على مدى جاهزيها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتى من المقرر انعقادها من يوم 10 حتى 12 ديسمبر المقبل، انطلاقا من الدور الذى تقوم به مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.