«الشباب والرياضة» بالأقصر تواصل فعاليات البرنامج القيادي «ريحانة»

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالوزارة، فعالياتها للبرنامج القيادي «ريحانة»، تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية.

تنفيذ فقرة زومبا بصالة ألعاب التجديف

شهدت فعاليات البرنامج، تنفيذ فقرة زومبا بصالة ألعاب التجديف لفتيات ريحانة وتمرينات إيروبكس، ثم زيارة دار المسنين التابعة لجمعية الأنبا بريام، وتوزيع الهدايا الرمزي على المسنات والقائمين بالدار بحضور فتيات ريحانة، وبحضور الدكتورة عفاف عبدالباسط محمود باحث أول ورئيس قطاع الجنوب لمعامل بحوث الصحة الحوانية، إذ تعرفت فتيات ريحانة بأهمية التغذية السليمة، وأهمية الرياضة في حياتهم، التي تمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أفضل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

توعية الفتيات بكافة حقوقهن

وأكد صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن الهدف من البرنامج هو توعية الفتيات بكافة حقوقهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن، وتفعيل دورهن بالمجتمع، بجانب تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء داخل المجتمع، وتأثيرهن في شتى المجالات القيادية والحقوق القانونية، وريادة الأعمال، وفن الإتيكيت، والمشاركة المجتمعية، والتوعية بمخاطر ختان الإناث، والزواج المبكر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وصلاح رشوان، مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.