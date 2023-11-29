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قطع الكهرباء في سوهاج اليوم لإجراء صيانة دورية.. اعرف الموعد والأماكن

كتب:

فهد فكري بلوم
06:36 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، بناءً على ما ورد إليها من هندسة كهرباء جرجا بفصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية اليوم الأربعاء، من الساعة 9 صباحا وحتى نهاية العمل بالأماكن والأكشاك.

 

أماكن انقطاع الكهرباء

أماكن انقطاع الكهرباء في جرجا بسوهاج، تنشرها «الوطن» في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

وجاءت الأماكن والأكشاك التي تجري فيها أعمال الصيانة الدورية كالآتي:

- كشك برج الحملة 1 و 2

- كشك الحملة التعمير القبلي

- كشك التعمير البحري

- كشك السراج الشرقي

- كشك السراج الغربي

- كشك الجمعية الشرعية

- كشك محطة الصرف الصحي رقم 3.

عمل صيانة دورية

وجاء ذلك من أجل عمل صيانة دورية، لذا يتنبه على أصحاب المخابز لتفادي ساعات انقطاع التيار الكهربائي حتى لا يتم تعطيل العمل.

تحذير للأهالي

وفي سياق آخر حذرت الشركة القابضة لكهرباء، الأهالي من خطورة الاقتراب من الكابلات الكهربائية العارية والتي تشكل خطرا حقيقيًا مثل الإصابة بصدمة كهربائية قاتلة، حيث يمكن أن يتعرض المواطن لصدمة كهربائية خطيرة إذا تم لمس الكابلات المكشوفة، خاصةً إذا كان التردد الكهربائي عالي.

 

 

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