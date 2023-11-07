كيف يسعف الأطباء مصابي غزة بعد انقطاع الكهرباء؟.. كشافات وعمليات دون تعقيم (صور)

قد يعتقد المشاهد أن ما التقطته عدسات الكاميرات أو تحدث عنه الأطباء داخل المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة أحد السيناريوهات التي تعرضها شاشات التلفزيون ضمن الأفلام السينمائية، والواقع أنه جزء بسيط من فيض من الجحيم الذي تعيشه الكوادر الطبية والمصابين جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

عمليات دون تعقيم وعلى ضوء الكشافات

في الظلام الدامس وعلى ضوء كشافات الهواتف المحمولة، يواصل الأطباء داخل المستشفى الإندونيسي إسعاف المصابين وعلاج المرضى في ظل توقف المولد الرئيسي عن العمل بسبب نفاد الوقود.

وقال الدكتور عاطف الكحلوت، مدير المستشفى الإندونيسي لـ«الوطن»، إنّ قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء في المستشفى، أدى إلى انهياره «طائرات الاحتلال تستهدف بشكل دائم محيط المستشفى وبالتالي تصل إلينا أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، واضطررنا إلى إسعافهم بالاعتماد على أنوار الهواتف المحمولة»، لافتا إلى أنّ جميع التعاملات الطبية تتم دون تعقيم: «أجهزة التعقيم تعمل بالكهرباء وأصبحت غير متوفرة، كما أنّ الماء بات شحيحا جدا، ونحاول قدر الإمكان توفيره للحالات التي تكون في حاجة ماسة إليه».

نقص المستلزمات الطبية

وعن طريقة إسعاف الجرحى، قال إنه بعد إحضار المصاب إلى المستشفى يضعه المسعفون على الأسرة وسط الظلام بينما يتولى ممرض مهمة إشعال كشاف الهاتف المحمول ويباشر الطبيب عمله: «بالطبع هناك حالات تحتاج إلى رعاية خاصة وتعامل حذر ولكننا لا نملك الإمكانات ولا المستلزمات الطبية ونتعامل فقط بما هو متاح لدينا في مستشفيات غزة».