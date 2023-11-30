الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة.. اعرف الخطوات المتبعة

في أوقات كثيرة يضطر البعض لبيع السيارة التي يمتلكها لتجديدها أو شراء أخرى، ويتطلب بيع السيارة نقل ملكيتها للشخص المشتري أو المهداة له، ويعد نقل ملكية السيارة إجراء قانوني يتم من خلال جهات حكومية مختصة، وهي الشهر العقاري وإدارة المرور، لذا يهم الكثيرون بمعرفة الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة

وحددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة وخطوات نقل الملكية سواء كانت سيارة ملاكي أو نقل، للتسهيل على مالك المركبة ونقلها لمالك جديد، وهي على النحو التالي:

- ملف نقل ملكية.

- مطابقة لصحة رقم الشاسيه والمحرك.

- ورق فحص.

- تأمين إجباري.

- طفاية حريق.

- مثلث وأدوات طبية.

- ضريبة سنة واحدة.

- رخصة القيادة.

- شهادة المخالفات.

- بطاقة رقم قومي.

إجراءات نقل ملكية سيارة ملاكي ونقل

وحددت وزارة الداخلية عدة إجراءات يجب اتباعها لـ نقل ملكية سيارة لشخص آخر وهي على النحو التالي:

- تقديم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور.

- إثبات شخصية ومحل إقامة «بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر».

- ملحق وثيقة التأمين الإجباري التي تغطي المسؤولية الناشئة عن حوادث المركبة.

- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة في حالة الرخصة المنتهية، أما في حالة الرخصة المؤمنة السارية لا تطلب شهادة بيانات.

- نموذج الفحص الفني للمركبة.

- نموذج للفحص البيئي.

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء بالمركبة.

- تقديم سند انتقال الملكية.

- شهادة براءة ذمة من النيابة المختصة.

- تسليم اللوحات المعدنية من قسم المرور المقيدة به المركبة.

- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة.

إجراءات نقل ملكية سيارة منتهية الرخص

لا تختلف إجراءات نقل ملكية سيارة منتهية الرخص بداية من الشهر العقاري وحتى وحدة مرور إلى أخرى، حيث تسير الإجراءات بنفس الشكل المعتاد، لكن تختلف عنها فقط في استخراج شهادة مخالفات، ويجب على البائع أن يستخرج شهادتي بيانات للسيارة، حيث يتم تقديم واحدة في الشهر العقاري لإتمام الإجراءات والأخرى في إدارة المرور.

إجراءات نقل ملكية السيارة بتوكيل

نقل مكلية السيارة عن طريق موكل تسير بنفس لخطوات والإجراءات، لكن يتطلب الأمر أن يكون الشخص الموكل لنقل ملكية السيارة، يمتلك توكيل إدارة موثق من الشهر العقاري، بين الشخص الرئيسي والموكل إليه الإجراءات، وتسير جميع الإجراءات بنفس الطريقة السابقة.

المدة الزمنية لنقل ملكية السيارة

تستغرق عملية نقل ملكية السيارة نحو 15 يومًا عمل.

مشاكل تواجه نقل ملكية السيارة

قد تواجه عملية نقل ملكية السيارة بعض المشكلات، مثل:

- عدم اكتمال الأوراق المطلوبة، لذا يجب التأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة قبل تقديمها إلى الجهة المختصة.

- وجود مخالفات مرورية على السيارة، وفي هذه الحالة يجب تسديد قيمة المخالفات قبل نقل الملكية.

- عدم مطابقة بيانات السيارة مع بيانات الأوراق المطلوبة، لذا يجب التأكد من مطابقة بيانات السيارة مع بيانات الأوراق المطلوبة.

تكلفة ترخيص السيارة الملاكي لمدة سنة

حدد قانون المرور رسوم ترخيص سيارة لمدة سنة، حيث تقدر رسومها بحد أدنى 1800 جنيه، وتزيد التكلفة حسب ترخيص السيارة وموديلها وسعتها اللترية «سي سي».

- رسوم ضريبة ترخيص سيارة ملاكي سعة 1030 لتر سي سي، تصل 225 جنيهَا عن كل عام.

- قيمة تجديد ترخيص سيارة أكثر من 1330 وأٌقل من 1630 سي سي تصل لـ 350 جنيهًا في السنة.

- قيمة ترخيص سيارة تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي تصل 750 جنيهًا.

- سداد 300 جنيه في المرور رسوم بوليصة تأمين إجباري للسنة الواحدة.

- تسديد مبلغ يتراوح بين 60 جنيها إلى 350 جنيها حسب السعة اللترية للسيارة مقابل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويتم سدادها في وحدة المرور.

- سداد قيمة طفاية الحريق وتقدر بـ500 جنيه.

- سداد رسوم شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس بقيمة 350 جنيهًا.

- دفع مبلغ 250 جنيهًا قيمة رسوم تركيب ملصق إلكتروني على السيارة وتطوير اللوحات المعدنية.