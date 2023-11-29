تنظيم 3 مؤتمرات جماهيرية في الدقهلية لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات

شهدت محافظة الدقهلية، إقامة 3 مؤتمرات حاشدة وجماهيرية في عدد من المدن؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إذ توافد عشرات الآلاف من المواطنين على مقرات المؤتمرات، مرددين هتافات: «حبيب الملايين، إحنا وراك يا سيسي».

إقامة 3 مؤتمرات في يوم واحد وتوقيت واحد بالدقهلية

ونظمت مدينة السنبلاوين مؤتمرا حاشدا وجماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتكملة مسيرة بناء الوطن والحفاظ عليه، وقال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وأحد أبناء السنبلاوين، خلال المؤتمر: سنقدم الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وسنصطف جميعا يد بيد في الانتخابات الرئاسية كرد للجميل على ما قام به من أجل الشعب والحفاظ على الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لمصر داخليا وخارجيا وسنختار السيسي من أجل مصر والأجيال القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والعطاء.

كما رصدت عدسة «الوطن» إقامة المؤتمر الثاني في نفس اليوم في مدينة طلخا والذي نظمته اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري فرع الدقهلية، وتوافد الآلاف من المواطنين للمشاركة في للمؤتمر، وقال محمد السعيد مواطن وأحد المشاركين، في تصريح لـ«الوطن»، إن المؤتمرات هي الرسالة الوحيدة التي من الممكن أن نوصل من خلالها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حبنا ودعمنا له، بأننا نريده ونقف إلى جانبه ومحافظة الدقهلية ستكون من أولى المحافظات التي تدعم الرئيس السيسي لما شهدته من طفرة كبيرة وواسعة في التطورات من ناحية شبكات الطرق والصرف وإنشاء مدن جديدة كأنها أوروبية، مثل المنصورة الجديدة وتطوير العشوائيات مثل الجلاء وسندوب وغيرها الدقهلية كان لها نصيب الأسد في هذه الإنجازات العظيمة.

كما شهدت مدينة المنصورة مؤتمرا لـ«حياة كريمة» داخل استاد المنصورة لدعم القضية الفلسطينية وتأييد لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حثت على تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتباره واجبا وطنيا وتقديم مساعدات مصرية لقطاع غزة، بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي والسياسي من خلال فتح معبر رفح ونقل وتوفير المساعدات للفلسطينيين.

تبني السيسي القضية الفلسطينية

وأكد إبراهيم البكري، مواطن بالدقهلية، ومشارك في مؤتمر حياة كريمة، لـ«الوطن»، أن الهدف من المؤتمر هو إبراز دور الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قام به من إنجازات عديدة ومن ضمنها تبنيه القضية الفلسطينية، وأنه لم يتهاون ولم يتوان للحظة واحدة في تقديم يد العون والمساعدة لأهل غزة ورفض تهجيرهم من أراضيهم؛ حفاظا على القضية وأن لم يفرط في شبر واحد من مصر.