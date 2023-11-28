حملة «كلنا معاك» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جنوب سيناء

أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن محافظة جنوب سيناء برئاسة النائبة فضية سالم حملة لطرق الأبواب تحت عنوان «كلنا معاك» وذلك دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أهداف الحملة

جاءت الحملة تحت إشراف عفاف رضوان، الأمين المساعد لأمانة المرأة، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة كما تستهدف الحمله الوصول إلي كل السيدات بالتجمعات البدوية لدعم جهود القيادة السياسية في استمرار التنمية والتطوير داخل المحافظة

دور المرأة في المشاركة السياسية

إدراك أهمية دور المرأة والتزامها تجاه العملية الانتخابية، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

قالت النائبة فضية سالم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، يجب إدراك أهمية مشاركة المرأة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز دورها الحيوي لمشاركتها في الانتخابات الرئاسية لأن السياسات العامة للدولة ترتبط بقضية تمكين المرأة في كل المجالات ويجب علينا إظهار دور المرأة خاصة أن لها دور فعال وملحوظ على الساحة السياسية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من 9 نوفمبر وحتى موعد الصمت الدعائي في 8 ديسمبر المقبل حيث تنطلق الانتخابات أيام 10,11,12 ديسمبر 2023.