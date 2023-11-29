حصيلة كبيرة لمصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي.. «حالتهم خطرة»

ذكرت صحيفة «هآرتس» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إصابة حوالي 1000 ضابط وجندي من قواته منذ بداية الحرب على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال يرفض في البداية نشر بيان عدد الجنود الجرحى وحالتهم

وذكرت الصحيفة أن من بين الجنود المصابين 202 أصيبوا بجروح خطيرة ونحو 320 بجروح متوسطة، إلى جانب 470 بجروح طفيفة.

وبحسب الصحيفة فقد رفض جيش الاحتلال فى البداية نشر بيان عدد الجنود الجرحى وحالتهم، إلا أنه وبضغط من الصحيفة سمح بالنشر، وأشارت الحصيفة إلى أن 29 من الجنود المصابين بجروح خطيرة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى وكذلك 183 إصابة متوسطة و74 إصابة خفيفة.

ووفقًا للبيانات الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يتم الإشارة إلى عدد المصابين في هذه الحرب حتى الآن، وتم الإبلاغ عن مقتل 392 شخصًا، بما في ذلك 72 قتلوا خلال العملية البرية في شمال قطاع غزة.

معلومات عن عدد الجرحى من المدنيين والجنود الإسرائيليين

وذكرت الصحيفة أن المعلومات عن عدد الجرحى من المدنيين والجنود الإسرائيليين نشرت عبر صفحة خاصة بوزارة الصحة الإسرائيلية.

ووفقًا للبيانات فقد تم علاج 9038 جنديًا ومدنيًا من بداية الحرب على قطاع غزة، ومن بين المصابين 7036 في حالة خفيفة، و751 في حالة متوسطة، و422 في حالة صعبة إلى حرجة وهناك 554 حالة يعانون من القلق والاكتئاب و146 حالة غير معروفة.

ويشمل عدد المرضي 129 شخصًا توفوا في المستشفيات، وفي 7 أكتوبر دخل المستشفيات 1455 جريحًا ولا يمكن معرفة عدد الجنود منهم.