لجنة من «زراعة الإسكندرية» لمكافحة انتشار الآفات في المحاصيل الشتوية

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية إنه بناءاً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمرارًا لجهود المديرية في مقاومة الآفات والحشرات، جرى تشكيل لجنة للمرور على الحقول والمزارع التي زرعت البنجر.

لجنة للمرور على الزراعات

‏وأوضح «الششتاوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تشكيل لجنة للمرور على الزراعات الشتوية «بنجر السكر، القمح» بزمام برج العرب الزراعية للاطمئنان على حالة النباتات.

إصابة بنجر السكر بدودة القطن

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنه تلاحظ أثناء مرور اللجنة وجود إصابات محدودة بدودة ورق القطن في زراعات البنجر، وتم التوصية بالالتزام بالرش بالمبيدات الموصي بها، والتي توفرها وزارة الزراعة لمقاومة دودة القطن، للحصول على محصول جيد ولا يتأثر بسبب وجود دودة القطن وللقضاء عليها قبل انتشارها.