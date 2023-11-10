انتشار الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي في شمال سيناء 

ظهرت اليوم الجمعة أولى لافتات تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية في الشوارع الرئيسية بمدخل محافظة شمال سيناء والميادين الرئيسية، وانتشرت اللافتات في شارع طريق البحر الرئيسي بمدينة العريش، وميدان الساعة، وميدان المالح، وشارع 26 يوليو، بالتزامن مع انطلاق الدعاية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهرت بكثافة لافتات تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وأعلنت عدد من القبائل العربية في محافظة شمال سيناء تأييدها للمرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية مقبلة دعما له على الإنجازات التي شهدتها المحافظة، وخاصة القضاء على الإرهاب ودعم تنمية سيناء.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وإعلان القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان رسمي آلية الإنفاق على الدعاية، على أن يكون الحد الأقصى لما يٌنفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، ليكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص 2%.