حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تكشف عن خطتها في الدعاية الانتخابية

كشفت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري في بيان لها عن خطتها الدعائية لمرشحها خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أن لديها استراتيجية واضحة وقوية في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الدعاية الانتخابية على 3 مراحل

وأوضحت الحملة في بيانها أن خطة الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر ستكون على 3 مراحل أولها الترويج للمرشح من خلال اللافتات والملصقات والإعلانات المضيئة بمختلف الطرق الرئيسية والميادين أما المرحلة الثانية ستتمثل في عقد 4 مؤتمرات صحفية بمقر الأمانة المركزية للحزب بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لتناول كافة المشكلات التي تواجه سكان المحافظات بمختلف نطاق الجمهورية وذلك بحضور وسائل الإعلام المختلفة

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الدعاية الانتخابية ستكون من خلال لقاءات المرشح حازم عمر مع وسائل الإعلام المرئية والمقروئة والمسموعة لعرض برامج المرشح بشكل تفصيلي والنقاش في محتوياته.

المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم

وكانت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر قد بدأت أمس الخميس في تعليق لافتاته الانتخابية بمختلف الميادين والرئيسة التي تحمل صورة وذلك بعد أن تم اختيار السلم ليكون رمزا انتخابيا له.