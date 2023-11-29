بايدن: الفصائل الفلسطينية تريد استمرار الحرب.. لن نعطيهم الفرصة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن استمرار الحرب في غزة هو بالضبط ما تريده الفصائل الفلسطينية، وهو عدم رؤية الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون جنبًا إلى جنب في سلام، بحسبما ذكرته شبكة «رويترز».

الحرب تعطي الفصائل الفلسطينية ما تسعى إليه

وقال الرئيس جو بايدن إن الاستمرار في السير على طريق العنف والقتل والحرب يعطي الفصائل الفلسطينية ما تسعى إليه، وأكد أنه لا يمكننا أن نسمح بذلك.

وأعلن البيت الأبيض اليوم أن واشنطن تعمل على إمكانية تمديد الهدنة الحالية في غزة.

محادثات بين مصر وقطر والولايات المتحدة

ووصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز إلى قطر يوم الثلاثاء، حيث حضر محادثات تشمل رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا، ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من قطر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي، برئاسة رئيس الموساد، قد عرض مقترحًا خلال المحادثات في الدوحة مع رؤساء أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة ومصر وقطر، يتضمن وقفًا طويلًا لإطلاق النار، ولكن بشروط محددة.