باحثة سياسية: نتنياهو تعرض لضغوط كبيرة من بايدن لإقرار هدنة غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إنّ مد الهدنة كان متوقعًا، لأنها مهمة للفلسطينين وللواقع الإنساني بعد أن أصبح الوضع في غزة مأساويًا للغاية، لافتا إلى أنّ هناك مطالبات فعلية على أرض الواقع من أهالي الأسرى الإسرائيليين، للإفراج عن الرهائن، ما يشير إلى أنّ الهدنة مهمة حتى لإسرائيل.

ضغط كبير على نتنياهو

وأضافت «حداد» خلال مداخلتها على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تعرض لضغوط كبيرة للموافقة على إقرار هدنة إنسانية، خاصة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لذا كان متوقعا تمديد الهدنة الإنسانية، ودخول عدد كبير من المساعدات الإنسانية والطبية، التي يحتاجها إليها السكان في قطاع غزة.

«حداد»: قد تُمَدَّد الهدنة من جديد

وتابعت الكاتبة والباحثة السياسية، أنّه بعد انتهاء اليومين الإضافيين للهدنة الإنسانية، قد يُسْتَأْنَف إطلاق النار، أو تمديد الهدنة من جديد، ولكن الضغط الدولي والداخلي على نتنياهو سيظل مستمرًا، وبالتحديد مجلس الحرب الذي يواجه تناقضات كبيرة لاستمرار الإفراج عن الرهائن، وتهدئة المدنيين في الداخل الإسرائيلي.